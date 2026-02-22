Про це повідомляють телеграм-канали.
Що відомо про атаку по нафтобазі у Луганську?
Про інцидент пишуть російські медіа та місцеві пабліки. Водночас проукраїнські Telegram-канали публікують кадри, на яких після вибуху над об’єктом здіймається густий стовп чорного диму й полум’я. Імовірно, сталося займання паливно-мастильних матеріалів.
Після атаки над горизонтом тривалий час було видно червоне світіння. Перед цим у місті оголошували загрозу ударів безпілотників. Офіційних коментарів щодо наслідків наразі немає.
У Луганську атакована нафтобаза: дивіться відео
Великий стовп диму у Луганську: дивіться відео
Вночі під атакою була також територія Росії
У Саратові та Енгельсі пролунало близько 10 вибухів. Росіяни підіймали у небо літаки з місцевої авіабази, щоб уникнути їх знищення.
Аеропорт Саратова тимчасово припинив роботу. Літаки не приймали і не відправляли.