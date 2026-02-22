Об этом сообщают телеграмм-каналы.
Что известно об атаке по нефтебазе в Луганске?
Об инциденте пишут российские медиа и местные паблики. В то же время проукраинские Telegram-каналы публикуют кадры, на которых после взрыва над объектом поднимается густой столб черного дыма и пламени. Предположительно, произошло возгорание горюче-смазочных материалов.
После атаки над горизонтом долгое время было видно красное свечение. Перед этим в городе объявляли угрозу ударов беспилотников. Официальных комментариев относительно последствий пока нет.
В Луганске атакована нефтебаза: смотрите видео
Большой столб дыма в Луганске: смотрите видео
Ночью под атакой была также территория России
В Саратове и Энгельсе прозвучало около 10 взрывов. Россияне поднимали в небо самолеты с местной авиабазы, чтобы избежать их уничтожения.
Аэропорт Саратова временно прекратил работу. Самолеты не принимали и не отправляли.