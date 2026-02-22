Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Що ISW пише про "повітряну блокаду" бойових дій на ТОТ?
За даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 21 лютого українські військові уразили 2 російські прикордонні патрульні кораблі проєкту 22460 "Охотник" поблизу окупованого Інкермана в Криму. Цілі були розташовані приблизно за 237 кілометрів від лінії фронту.
Крім того, на авіаремонтному заводі в Євпаторії, що розташований приблизно за 165 кілометрів від лінії зіткнення, Сили оборони уразили 2 літаки-амфібії Бе-12.
Втрат зазнали й російські сили на материковій частині України.
Українські захисники завдали ударів по:
- реактивній системі залпового вогню "Торнадо" поблизу окупованої Астраханки на Запоріжжі (приблизно за 61 кілометр від лінії фронту);
- складу матеріально-технічних ресурсів у Пологах (близько десяти кілометрів від фронту);
- складу паливно-мастильних матеріалів в окупованому Донецьку (приблизно за 45 кілометрів);
- виробничо-технічному цеху поблизу Нової Каракуби на Донеччині (приблизно за 65 кілометрів від лінії фронту).
В ISW також зазначили, що 21 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ оприлюднили геолокаційні відеозаписи удару по пункту зосередження операторів безпілотників 76-ї повітряно-десантної дивізії Росії в окупованому Селидовому на Донеччині, приблизно за 17 кілометрів від лінії фронту.
ISW спостерігає помітне збільшення українських ударів середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Україні з грудня 2025 року, оскільки українські війська проводять власну кампанію з повітряного перехоплення на полі бою паралельно з російською кампанією, яка сприяла просуванню ворога на фронті восени 2025 року,
– резюмували аналітики.
Які наслідки від українських ударів по об'єктах ворога на ТОТ?
В окупованому Луганську вночі 22 лютого стався удар по нафтобазі, що спричинив масштабну пожежу та яскраві спалахи. Імовірно, там зайнялися паливно-мастильні матеріали.
18 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Запоріжжі біля Трудового українські оборонці вгатили по району зосередження підрозділу БпЛА росіян. А у Старомлинівці, що на Донеччині, під ударом був вузол зв'язку ворога.
До цього Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили ворожий ракетний комплекс "Іскандер" та пункт управління дронами "Рубікон" на ТОТ. Удари здійснювались дронами FP-2.