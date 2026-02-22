Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Что ISW пишет о "воздушной блокаде" боевых действий на ВОТ?

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 21 февраля украинские военные поразили 2 российских пограничных патрульных корабля проекта 22460 "Охотник" вблизи оккупированного Инкермана в Крыму. Цели были расположены примерно в 237 километрах от линии фронта.

Кроме того, на авиаремонтном заводе в Евпатории, который расположен примерно в 165 километрах от линии соприкосновения, Силы обороны поразили 2 самолета-амфибии Бе-12.

Потери понесли и российские силы на материковой части Украины.

Украинские защитники нанесли удары по:

реактивной системе залпового огня "Торнадо" вблизи оккупированной Астраханки в Запорожье (примерно в 61 километре от линии фронта);

складу материально-технических ресурсов в Пологах (около десяти километров от фронта);

складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке (примерно в 45 километрах);

производственно-техническом цеху вблизи Новой Каракубы в Донецкой области (примерно в 65 километрах от линии фронта).

В ISW также отметили, что 21 февраля Силы беспилотных систем ВСУ обнародовали геолокационные видеозаписи удара по пункту сосредоточения операторов беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии России в оккупированном Селидово Донецкой области, примерно в 17 километрах от линии фронта.

ISW наблюдает заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Украине с декабря 2025 года, поскольку украинские войска проводят собственную кампанию по воздушному перехвату на поле боя параллельно с российской кампанией, которая способствовала продвижению врага на фронте осенью 2025 года,

– резюмировали аналитики.

Какие последствия от украинских ударов по объектам врага на ВОТ?