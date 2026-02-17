Об успешных ударах по военной инфраструктуре врага заявили Силы специальных операций.
Что удалось уничтожить Силам специальных операций?
Подразделения Сил специальных операций поразили объекты тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированных территориях. Удары осуществлялись дронами FP-2.
В селе Пасечное, на территории временно оккупированного Крыма, украинские бойцы уничтожили место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Им россияне обстреливают украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Кроме этого в селе Высокое, что на временно оккупированной части Запорожской области, наши бойцы уничтожили пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон".
Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, места стоянки военного автомобильного транспорта и другие объекты,
– говорится в сообщении ССО.
Какие были новые атаки по инфраструктуре России на оккупированных территориях?
В оккупированном Приморске, 17 февраля, украинские военные поразили большой датацентр, а также две базы и оборудование связи, что было установлено на телевизионной башне. Из-за удара электричество и телевизионная связь исчезли в городе.
Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях 16 февраля. Включая узел связи и пункт управления беспилотниками. Это привело к уменьшению численности российских военных. Под атакой были Калиновка, Новопавловка, Березовое и Уют.
Также в течение этой недели спецподразделения "Призрака" ударили по стратегическим объектам врага во временно оккупированном Крыму. Они попали по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Парцир-С1" и радиолокационной системе "Небо-У". Также под прицел попал десантный катер БК-16.