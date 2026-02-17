Об успешных ударах по военной инфраструктуре врага заявили Силы специальных операций.

Что удалось уничтожить Силам специальных операций?

Подразделения Сил специальных операций поразили объекты тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированных территориях. Удары осуществлялись дронами FP-2.

В селе Пасечное, на территории временно оккупированного Крыма, украинские бойцы уничтожили место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Им россияне обстреливают украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Кроме этого в селе Высокое, что на временно оккупированной части Запорожской области, наши бойцы уничтожили пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон".

Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, места стоянки военного автомобильного транспорта и другие объекты,

– говорится в сообщении ССО.

Какие были новые атаки по инфраструктуре России на оккупированных территориях?