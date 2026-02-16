Численность российских сил на фронте в течение года остается около 712 тысяч военных. Об этом пишет Bloomberg.

Какие потери России и кто воюет на ее стороне?

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил европейским партнерам о том, что за последние два месяца Украина нанесла россиянам больше потерь, чем Кремль смог восстановить. Об этом на полях Мюнхенской конференции рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Гили отметил, эта ситуация заставляет Россию все больше привлекать иностранных бойцов – рекрутов из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. По его подсчетам, примерно 17 тысяч северокорейских военнослужащих воюют против Украины.

Они часто вербуются под ложными предлогами и фактически принудительно, не всегда осознавая, что их отправляют в российскую "мясорубку" на фронте в Украине,

– заявил Министр.

Линия боевого соприкосновения простирается вдоль 1200 километров, почти без территориальных изменений за 4 года. Поэтому, по его мнению, потери Москвы подрывают нарратив о "неизбежности победы России".

Михаил Федоров отметил, что целью Украины к лету является довести потери россиян до 50 тысяч в месяц. По словам западных чиновников, это создаст для Кремля проблему с пополнением армии, если не будет еще одной волны мобилизации. А это очень не понравится обществу, ведь из-за страха мобилизации в 2022 году тысячи россиян выехали из страны.

По данным Bloomberg, в январе Москва понесла на 9 тысяч больше потерь, чем смогла компенсировать. Президент Украины Зеленский заявил, что в январе погибло около 30 тысяч российских военных. Кремль не признает реальные потери, заявляя, что они гораздо меньше чем в Украине.

Путин сейчас этим не занимается, но есть предел, когда он начнет,

– заявил президент Украины.

По оценкам западных аналитиков убитыми и ранеными россия потеряла:

в 2025 году – 415 тысяч;

в 2024 – 430 тысяч;

за все время войны – 1,2 миллиона;

в декабре 35 тысяч за месяц;

ежедневно до 1130 военнослужащих.

Заметьте! Несмотря на большие потери, российская армия сохраняет активность на фронте и имела частичное продвижение, в частности в районах Покровска и Мирнограда. В то же время оккупанты и в дальнейшем осуществляют интенсивные ракетные и беспилотные удары по объектам энергетики Украины. Также Россия смогла восстановить и перевооружить армию, а даже в случае мира ее милитаризация будет только расти, усиливая угрозу для Европы.

На Западе считают, что Москва может вести войну как минимум до 2026 года, опираясь на человеческий ресурс, оборонную промышленность и внешнюю поддержку, в частности со стороны Китая.

На отдельных участках фронта соотношение потерь составляет от 6 до 25 россиян к одному украинцу.

Путин пытается создать впечатление непрерывного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем раньше, и больше зависит от иностранных бойцов,

– подчеркнул Гили.

Западные чиновники считают, что эта тенденция, усиленная ростом поставок беспилотников Украине, является важным фактором давления на российскую военную кампанию.

Какая ситуация сейчас на фронте?