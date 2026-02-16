Со своей стороны командование российской армии отказывается присылать им провизию. Соответствующее заявление сделал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников в эфире "Суспільне. Студия".

Какая ситуация у оккупантов в Донецкой области?

По словам военного, оккупанты активно используют чередование дождей и снегопадов, чтобы продвигаться в направлении Часового Яра и его окрестностей малыми штурмовыми группами.

Такая тактика не является новой и хорошо прогнозируемой, что позволяет украинским бойцам эффективно отражать атаки, останавливать группы и противостоять врагу.

Кстати, недавно аналитический проект DeepState информировал о продвижении россиян именно вблизи Часового Яра.

Мельников уточнил, что Силы обороны сохраняют контроль над позициями, хотя периодически российским военным удается просачиваться сквозь боевые порядки.

Что известно о фронте Донецкой области: смотрите карту DeepState

В частности, фиксировали присутствие оккупантов в селе Ступочки к югу от Часового Яра.

При этом командование российских войск не обеспечивает штурмовые группы едой и водой. По словам представителя, задача таких групп заключается в том, чтобы просочиться вглубь украинской обороны и накапливаться там. Они могут находиться без продуктов и воды неделями или даже дольше.

Есть случаи, когда они уже не выдерживают и сдаются в плен, бывают случаи, когда наши военные в ходе контрнаступательных действий берут противника в плен,

– рассказал представитель 24 ОМБр.

Он добавил, что в течение прошлого взяли в плен 8 вражеских солдат. Удалось также ликвидировать 60 оккупантов, еще более 40 военных врага – ранены.

Какова ситуация в Донецкой области?