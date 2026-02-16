Украинские военные продолжают оборонять границы. Об этом в комментарии Укринформа сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какова ситуация вблизи Новониколаевки?

По словам Волошина, пока речь не идет о захвате противником значительных территорий.

Говорить, что противник взял под контроль какую-то большую территорию, нельзя. Ситуация там очень динамичная, и мы проводим ряд мероприятий, чтобы отбросить врага из этой серой зоны. Продвижений врага фактически нет, и он не может закрепить там свои группы,

– отметил спикер.

Он также добавил, что большая часть серой зоны находится под огневым контролем Сил обороны Украины, которые системно сдерживают попытки российских подразделений продвигаться вперед и не дают им удерживать позиции.

