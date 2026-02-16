Украинские военные продолжают оборонять границы. Об этом в комментарии Укринформа сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Какова ситуация вблизи Новониколаевки?
По словам Волошина, пока речь не идет о захвате противником значительных территорий.
Говорить, что противник взял под контроль какую-то большую территорию, нельзя. Ситуация там очень динамичная, и мы проводим ряд мероприятий, чтобы отбросить врага из этой серой зоны. Продвижений врага фактически нет, и он не может закрепить там свои группы,
– отметил спикер.
Он также добавил, что большая часть серой зоны находится под огневым контролем Сил обороны Украины, которые системно сдерживают попытки российских подразделений продвигаться вперед и не дают им удерживать позиции.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что интенсивность российских штурмов на Покровском направлении значительно упала, а потери врага превышают возможности пополнения. Силы обороны используют наземные роботизированные комплексы для наблюдения и поражения, что сохраняет жизнь военных.
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил для 24 Канала, что приоритетными целями для России на весеннее наступление является оккупация Донецкой и Луганской областей, а также продвижение в Запорожской области для контроля важных районов. Силы обороны стабилизировали ситуацию на Запорожском направлении, влияя на российские войска путем отключения Starlink и перенимая тактическую инициативу на разных участках фронта.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска потерпели ряд поражений на Запорожском направлении, в частности из-за блокировки связи Starlink и проблем с Telegram. Украинские силы имеют короткий период времени, чтобы закрепить успех, пока россияне восстанавливают свою связь.