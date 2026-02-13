Кроме того, захватчики продолжат действовать относительно Запорожской области. Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко назвал 24 Каналу цели вражеской армии во время весеннего наступления.

Какие планы врага на весну 2026 года?

Юрий Федоренко рассказал, что приоритетом для россиян является Донецкая область. На всех направлениях ежедневно фиксируют десятки боевых столкновений с оккупационными войсками. Происходят сотни обстрелов сложными системами как реактивного огня, так и с авиации, которыми враг терроризирует прифронтовые города и поселки. В частности, стоит вспомнить бомбу, которую захватчики забросили в Краматорск.

Также враг пытается оккупировать Луганскую область. Однако россиянам не удается дожать. Уже 4 раза они заявляли, что якобы полностью захватили Луганщину. Однако ВСУ не дают вражескому войску выполнить эту задачу.

По Запорожской области враг очень хочет подвинуть Силы обороны, иметь возможность выйти на тот рубеж, который позволил бы взять под контроль отдельные районы Запорожья с помощью ствольной артиллерии. Там есть серьезное производство различных номенклатур. В частности, тех, которые отвечают за оборонно-промышленный комплекс.

Противник будет пытаться разрушить его. Поэтому для него важно подвинуть фронт, чтобы иметь предпосылку максимально наносить огневые поражения и превращать Запорожье в те города-призраки, которые сейчас находятся во временной оккупации. Удастся ли врагу осуществить эти намерения? По моему убеждению, нет. И не просто в обозримой перспективе, а в целом,

– отметил командир.

Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на Запорожском направлении. Удачная коммуникация между Генштабом, Министерством обороны и новым министром дали возможность повлиять на врага, повредив его способность к эффективному управлению войсками путем отключения Starlink. Были спланированы действия на разных отрезках фронта, где ВСУ смогли полностью или частично перенять тактическую инициативу.

Готовимся к тому, что 2026 год, учитывая анализ линии боестолкновения, экономическое состояние противника, его производственных возможностей, мобилизационного привлечения и кадрового ресурса для ведения боевых действий – это год финальных, самых сложных битв за весь период полномасштабной войны. Первая половина 2027 года – это период, когда наиболее активная фаза боевых действий начнет угасать,

– добавил военный.

Весеннее наступление россиян: последние новости