Массовое отключение Starlink, вероятно, повлияет на способности России осуществлять боевую изоляцию района на поле боя. Такое мнение высказывают аналитики Института изучения войны.

Как отключение Starlink повлияет на фронт?

Командир украинской бригады беспилотных систем 5 февраля сообщил, что российские войска недавно накопили значительное количество терминалов Starlink. Те обеспечивали вражеским подразделениям стабильную связь между частями.

По словам командира, блокировка Starlink лишит оккупантов возможностей вести разведку и наносить удары, обеспечивать связь между группами и усложнит проведение наступательных операций.

Командир отметил, что недавние блокировки российских терминалов не "парализовали" вражеские войска, однако повлекли для них значительные потери.

Без терминалов Starlink российские силы, вероятно, не смогут вести кампанию боевой изоляции района с таким же темпом и на такую же глубину, как в последние недели. По крайней мере до тех пор, пока не смогут найти обходные решения для блокировок или адаптировать новые технологические средства на замену Starlink.

Справка: Боевая изоляция района (BAI) – это военный термин, который означает комплекс действий для отрезания противника в определенном районе от подкреплений и снабжения и маневра. Это означает сделать так, чтобы враг "застрял".

В последнее время российские войска использовали дроны с поддержкой Starlink для наведения целей в режиме реального времени и для увеличения дальности полета дронов во время ударов по движущимся целям, в частности по поездам, а также по украинской технике вдоль трассы Е-50 Покровск – Павлоград в Днепропетровской области.

Что известно о блокировании Starlink для врага?