Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что враг хочет проводить еще больше штурмов и эффективно наступать. Однако маловероятно, что Вооруженные Силы позволят это оккупантам.
К чему готовятся россияне?
По словам военнослужащего, в течение января враг уже проводил определенные действия по перегруппировке и доукомплектации собственных сил. Очевидно, что погодные условия сегодня не дают россиянам проводить штурмы так, как бы им хотелось. Поэтому враг ждет потепления, особенно апреля.
Сейчас на Востоке и Юге противник действительно подтягивает дополнительные силы,
– подчеркнул он.
Именно поэтому украинские военные в последние недели наносят удары по подразделениям российских войск на оккупированных территориях, чтобы не дать врагу подвозить дополнительное вооружение и штурмовиков. Мусиенко отметил, что сейчас наблюдается высокая интенсивность наступательных действий России, но противник имеет цель еще больше их активизировать весной.
В то же время военнослужащий добавил, что пока нужно следить за ситуацией на отдельных направлениях фронта. Например, недавно российская армия имела тактические успехи у Гуляйполя, сейчас же ВСУ остановили врага на этом отрезке.
Заметьте! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предположил, что с потеплением оккупанты начнут прощупывать украинскую оборону. Враг планирует повторить сценарий, который реализовал на Гуляйпольском направлении – найти слабое место, чтобы там попробовать наступать.
Что еще известно о масштабных планах россиян на фронте?
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук предположил, что оккупанты будут давить на Ореховское направление. Именно Запорожская область является одним из наиболее активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится.
- Также враг "нависает" над Покровско-Мирноградской агломерацией. В центре Мирнограда уже продолжаются стрелковые бои с оккупантами.
- Между тем в Институте войны отметили, что Россия планирует масштабное наступление летом. Однако имеющиеся резервы могут оказаться недостаточными для достижения поставленных целей.