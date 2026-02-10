Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что враг хочет проводить еще больше штурмов и эффективно наступать. Однако маловероятно, что Вооруженные Силы позволят это оккупантам.

К чему готовятся россияне?

По словам военнослужащего, в течение января враг уже проводил определенные действия по перегруппировке и доукомплектации собственных сил. Очевидно, что погодные условия сегодня не дают россиянам проводить штурмы так, как бы им хотелось. Поэтому враг ждет потепления, особенно апреля.

Сейчас на Востоке и Юге противник действительно подтягивает дополнительные силы,

– подчеркнул он.

Именно поэтому украинские военные в последние недели наносят удары по подразделениям российских войск на оккупированных территориях, чтобы не дать врагу подвозить дополнительное вооружение и штурмовиков. Мусиенко отметил, что сейчас наблюдается высокая интенсивность наступательных действий России, но противник имеет цель еще больше их активизировать весной.

В то же время военнослужащий добавил, что пока нужно следить за ситуацией на отдельных направлениях фронта. Например, недавно российская армия имела тактические успехи у Гуляйполя, сейчас же ВСУ остановили врага на этом отрезке.

Заметьте! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предположил, что с потеплением оккупанты начнут прощупывать украинскую оборону. Враг планирует повторить сценарий, который реализовал на Гуляйпольском направлении – найти слабое место, чтобы там попробовать наступать.

Что еще известно о масштабных планах россиян на фронте?