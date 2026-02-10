Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що ворог хоче проводити ще більше штурмів та ефективно наступати. Однак малоймовірно, що Збройні Сили дозволять це окупантам.

Дивіться також Ворог перетнув замерзлу річку: як десантники обороняють Слов'янський напрямок

До чого готуються росіяни?

За словами військовослужбовця, протягом січня ворог вже проводив певні дії з перегрупування та доукомплектації власних сил. Очевидно, що погодні умови сьогодні не дають росіянам проводити штурми так, якби би їм хотілось. Тому ворог чекає потепління, особливо квітня.

Зараз на Сході та Півдні противник справді підтягує додаткові сили,

– наголосив він.

Саме тому українські військові останніми тижнями завдають ударів по підрозділах російських військ на окупованих територіях, щоб не дати ворогу підвозити додаткове озброєння та штурмовиків. Мусієнко зазначив, що наразі спостерігається висока інтенсивність наступальних дій Росії, але противник має мету ще більше їх активізувати весною.

Водночас військовослужбовець додав, що поки потрібно слідкувати за ситуацією на окремих напрямках фронту. Наприклад, нещодавно російська армія мала тактичні успіхи біля Гуляйполя, зараз ж ЗСУ зупинили ворога на цьому відтинку.

Зауважте! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко припустив, що з потеплінням окупанти почнуть промацувати українську оборону. Ворог планує повторити сценарій, який реалізував на Гуляйпільському напрямку – знайти слабке місце, аби там спробувати наступати.

Що ще відомо про масштабні плани росіян на фронті?