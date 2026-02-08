Росіяни готуються використовувати стратегічні резерви. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Коли може выдбутися масштабний наступ?

За даними аналітиків, російське військове командування планує розгорнути масштабні наступальні дії в літній період, використовуючи стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.

В ISW зазначають, що підготовка до наступу підтверджує відсутність у Москви реальної зацікавленості в припиненні війни та готовність продовжувати бойові дії. Водночас експерти наголошують на серйозних проблемах Росії з ресурсами.

Зокрема, наявні резерви можуть виявитися недостатніми для досягнення поставлених цілей, а постійні втрати особового складу ускладнюють проведення тривалих та інтенсивних операцій.

У звіті ISW також зазначається, що наразі російські війська залишаються на рівні тактичних дій і не демонструють значних успіхів на ключових напрямках, що ставить під сумнів здатність Кремля реалізувати плани щодо масштабного наступу в найближчі місяці.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?

  • Полковник запасу Роман Світан наголошує на ефективну роботу ППО, яку продемонстрували під час атаки у 3 армійському корпусі ЗСУ. Для ефективної протидії російським атакам необхідно забезпечити кожен корпус системою ППО, посиленою зенітно-ракетними комплексами, ПЗРК та дронами-перехоплювачами.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що активна лінія фронту сягає приблизно 1200 кілометрів. Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська, де ворог щоденно намагається захопити Родинське, але успіхів не має. Активні бойові дії відбуваються також у районах Гуляйполя, Лиманського напрямку та біля Вовчанська, де ворог зазнає втрат.

  • Юрій Федоренко, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що росіяни, не досягаючи успіху на фронті, перейшли до терору міст та інфільтрації невеликих груп у населені пункти. Українські захисники, попри перевагу ворога, стримують його просування.