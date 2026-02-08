Росіяни готуються використовувати стратегічні резерви. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.
Коли може выдбутися масштабний наступ?
За даними аналітиків, російське військове командування планує розгорнути масштабні наступальні дії в літній період, використовуючи стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.
В ISW зазначають, що підготовка до наступу підтверджує відсутність у Москви реальної зацікавленості в припиненні війни та готовність продовжувати бойові дії. Водночас експерти наголошують на серйозних проблемах Росії з ресурсами.
Зокрема, наявні резерви можуть виявитися недостатніми для досягнення поставлених цілей, а постійні втрати особового складу ускладнюють проведення тривалих та інтенсивних операцій.
У звіті ISW також зазначається, що наразі російські війська залишаються на рівні тактичних дій і не демонструють значних успіхів на ключових напрямках, що ставить під сумнів здатність Кремля реалізувати плани щодо масштабного наступу в найближчі місяці.
Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?
Полковник запасу Роман Світан наголошує на ефективну роботу ППО, яку продемонстрували під час атаки у 3 армійському корпусі ЗСУ. Для ефективної протидії російським атакам необхідно забезпечити кожен корпус системою ППО, посиленою зенітно-ракетними комплексами, ПЗРК та дронами-перехоплювачами.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що активна лінія фронту сягає приблизно 1200 кілометрів. Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська, де ворог щоденно намагається захопити Родинське, але успіхів не має. Активні бойові дії відбуваються також у районах Гуляйполя, Лиманського напрямку та біля Вовчанська, де ворог зазнає втрат.
Юрій Федоренко, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що росіяни, не досягаючи успіху на фронті, перейшли до терору міст та інфільтрації невеликих груп у населені пункти. Українські захисники, попри перевагу ворога, стримують його просування.