Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 7 лютого 2026 року.
Яка ситуація склалася на фронті зараз?
- 7 лютого російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Кіндратівки, Юнаківки, Миропілля, Грабовського та Покровки.
- Росіяни продовжили наступ на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. 6 і 7 лютого російські війська наступали поблизу Зеленого, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Прилипки, Графського та Симинівки.
- 7 лютого російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували у напрямку Фиголівки, Кутьківки, Петропавлівки, Піщаного.
- 7 лютого російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Боровському напрямку, але не просувалися вперед. Окупанти атакували поблизу Копанок, Середнього, Новоєгорівки, а також поблизу Олександрівки.
- Росіяни продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу та в межах Лимана, а також поблизу Новоселівки, Соснового, Дробишевого, Ставок, Зарічного, Ямполя, Дронівки, Закітного, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки та поблизу Васюківки 6 та 7 лютого.
- Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Яблунівки (на південний захід від Костянтинівки). А геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 лютого, свідчать, що російські війська просунулися на південний захід від Степанівки (на південний захід від Костянтинівки).
Яка ситуація на фронті на 8 лютого / Карти ISW
- 7 лютого російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Окупанти наступали поблизу Нового Донбасу, Торецького, Вільного, а також у напрямку Кучерового Яру.
- Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західній частині Покровська.
До речі, начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зауважив в етері 24 Каналу, що Покровський напрямок зараз – один із найважчих на фронті. За словами військового, окупанти продовжують просуватися вперед малими піхотними групами.
- 6 та 7 лютого російські війська продовжували наступальні операції поблизу Новопавлівки та на південь від Новопавлівки поблизу Дачного та Філії, але не просувалися вперед.
- Армія Росії продовжувала наступальні операції на північний схід від Олександрівки поблизу Іванівки та Зеленого Гаю та на південний схід від Олександрівки поблизу Вербового, але не просунулися вперед.
- Також просувань на фронті окупанти не мали на Гуляйпільському напрямку, а також на заході Запорізької області та в Херсонській області.
Які ще зміни відбулися на фронті нещодавно?
Військові "Азову" на початку лютого провели операцію із зачистки Золотого Колодязя в Донецькій області від окупаційних військ. Лише за 24 години операції в український полон потрапили 18 солдатів і офіцерів ЗС Росії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському. Також окупанти концентрують сили на Краматорському напрямку.
Згідно з оновленням мапи DeepState на 6 лютого, ворог просунувся поблизу Затишку та Нового Шахового. Ці населені пункти розташовані у Донецькій області.