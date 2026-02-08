Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 7 лютого 2026 року.

До теми Найінтенсивніші бої у районі Покровська: що відбувається на основних напрямках

Яка ситуація склалася на фронті зараз?

7 лютого російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Кіндратівки, Юнаківки, Миропілля, Грабовського та Покровки.

, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Кіндратівки, Юнаківки, Миропілля, Грабовського та Покровки. Росіяни продовжили наступ на півночі Харківської області , але не просунулися вперед. 6 і 7 лютого російські війська наступали поблизу Зеленого, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Прилипки, Графського та Симинівки.

, але не просунулися вперед. 6 і 7 лютого російські війська наступали поблизу Зеленого, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Прилипки, Графського та Симинівки. 7 лютого російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Великого Бурлука , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед. Російські війська атакували у напрямку Фиголівки, Кутьківки, Петропавлівки, Піщаного.

, але не просунулися вперед. Російські війська атакували у напрямку Фиголівки, Кутьківки, Петропавлівки, Піщаного. 7 лютого російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Боровському напрямку , але не просувалися вперед. Окупанти атакували поблизу Копанок, Середнього, Новоєгорівки, а також поблизу Олександрівки.

, але не просувалися вперед. Окупанти атакували поблизу Копанок, Середнього, Новоєгорівки, а також поблизу Олександрівки. Росіяни продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку , але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу та в межах Лимана, а також поблизу Новоселівки, Соснового, Дробишевого, Ставок, Зарічного, Ямполя, Дронівки, Закітного, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки та поблизу Васюківки 6 та 7 лютого.

, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу та в межах Лимана, а також поблизу Новоселівки, Соснового, Дробишевого, Ставок, Зарічного, Ямполя, Дронівки, Закітного, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки та поблизу Васюківки 6 та 7 лютого. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Яблунівки (на південний захід від Костянтинівки). А геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 лютого, свідчать, що російські війська просунулися на південний захід від Степанівки (на південний захід від Костянтинівки).

Яка ситуація на фронті на 8 лютого / Карти ISW

7 лютого російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але не просунулися вперед. Окупанти наступали поблизу Нового Донбасу, Торецького, Вільного, а також у напрямку Кучерового Яру.

, але не просунулися вперед. Окупанти наступали поблизу Нового Донбасу, Торецького, Вільного, а також у напрямку Кучерового Яру. Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західній частині Покровська.

До речі, начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зауважив в етері 24 Каналу, що Покровський напрямок зараз – один із найважчих на фронті. За словами військового, окупанти продовжують просуватися вперед малими піхотними групами.

6 та 7 лютого російські війська продовжували наступальні операції поблизу Новопавлівки та на південь від Новопавлівки поблизу Дачного та Філії, але не просувалися вперед.

та на південь від Новопавлівки поблизу Дачного та Філії, але не просувалися вперед. Армія Росії продовжувала наступальні операції на північний схід від Олександрівки поблизу Іванівки та Зеленого Гаю та на південний схід від Олександрівки поблизу Вербового, але не просунулися вперед.

поблизу Іванівки та Зеленого Гаю та на південний схід від Олександрівки поблизу Вербового, але не просунулися вперед. Також просувань на фронті окупанти не мали на Гуляйпільському напрямку, а також на заході Запорізької області та в Херсонській області.

Які ще зміни відбулися на фронті нещодавно?