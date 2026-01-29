Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що Покровський напрямок зараз один з найважчих на фронті. Упродовж минулої доби ворог здійснив там 22 атаки на різних ділянках. Усі вони були відбиті.
Що відомо про бої на Покровському напрямку?
За словами Борисенка, окупанти продовжують просуватися вперед малими піхотними групами. Враховуючи останні морози, є певні нововведення з боку ворога. Росіяни почали частіше використовувати як важку бронетехніку, так і автомобілі з квадроциклами.
Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору бригади "Рубіж" на антишахедні дрони. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.
Відповідно упродовж 28 січня на Покровському напрямку бригада "Рубіж" уразила 45 окупантів. Також вдалося знищити 10 ворожих автівок, 1 квадроцикл, 1 гармату, 1 спеціальну техніку та 47 безпілотників ворога.
В основному окупанти намагаються просочуватися крізь наші бойові порядки. Зараз склалася "кілзона" через велику кількість дронів як з нашого боку, так і з боку противника. Стараємося виявляти ворога ще на підходах до лінії зіткнення та знешкоджувати там його,
– розповів військовий.
Також ворог активно застосовує безпілотники "Молнія" на цій ділянці фронту, зверху яких прикріплені ще два FPV-дрони. Зенітники посилено працюють, аби знищувати ці повітряні цілі.
Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій
Які втрати Росії на війні проти України?
- Станом на 29 січня Росія втратила понад 1 мільйон 237 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11613 танків, 23965 бойових броньованих машин, 36733 артилерійських систем тощо.
- Упродовж 28 січня ворог втратив одразу два літаки. Сили оборони збили російські Су-30 та Су-34.
- Також нещодавно Сили оборони уразили РЛС "Небо-СВУ". Її орієнтовна вартість – понад 100 мільйонів доларів.