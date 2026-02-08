Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 7 февраля 2026 года.

Какая ситуация сложилась на фронте сейчас?

7 февраля российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Кондратовки, Юнаковки, Мирополья, Грабовского и Покровки.

Россияне продолжили наступление на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед. 6 и 7 февраля российские войска наступали вблизи Зеленого, Старицы, Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилипки, Графского и Симиновки.

7 февраля российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука , но подтвержденного прогресса не достигли.

Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали в направлении Фиголевки, Кутьковки, Петропавловки, Песчаного.

7 февраля российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Боровском направлении , но не продвигались вперед. Оккупанты атаковали вблизи Копанок, Среднего, Новоегоровки, а также вблизи Александровки.

Россияне продолжили наступательные операции на Славянском направлении , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи и в пределах Лимана, а также вблизи Новоселовки, Соснового, Дробышево, Ставок, Заречного, Ямполя, Дроновки, Закитного, Платоновки, Резниковки, Кривой Луки и вблизи Васюковки 6 и 7 февраля.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 февраля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Яблоновки (на юго-запад от Константиновки). А геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 февраля, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на юго-запад от Степановки (на юго-запад от Константиновки).

Какова ситуация на фронте на 8 февраля / Карты ISW

7 февраля российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали вблизи Нового Донбасса, Торецкого, Вольного, а также в направлении Кучерова Яра.

Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 февраля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

Кстати, начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил в эфире 24 Канала, что Покровское направление сейчас – одно из самых тяжелых на фронте. По словам военного, оккупанты продолжают продвигаться вперед малыми пехотными группами.

6 и 7 февраля российские войска продолжали наступательные операции вблизи Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Дачного и Филиала, но не продвигались вперед.

Армия России продолжала наступательные операции к северо-востоку от Александровки вблизи Ивановки и Зеленого Гая и на юго-восток от Александровки вблизи Вербового, но не продвинулись вперед.

Также продвижений на фронте оккупанты не имели на Гуляйпольском направлении, а также на западе Запорожской области и в Херсонской области.

Какие еще изменения произошли на фронте недавно?