Произошло это во время зачистки населенного пункта Золотой Колодец. Об этом сообщили на странице 12-й бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины.
К теме Россия имела успехи на нескольких направлениях, Украина – на одном: отчет и карты ISW за 6 февраля
Как азовцы зачистили Золотой Колодец?
Украинские защитники действовали в Донецкой области. Именно там проводилась операция по зачистке Золотого Колодца от оккупационных войск.
В бригаде проинформировали, что в течение суток удалось взять в плен 18 российских солдат. Кое-где брошенные на произвол судьбы бойцы армии страны-агрессора сидели в "подвалах и норах" этого села на Добропольском направлении.
Какая ситуация на фронте Донецкой области: смотрите карту DeepState
Для окончательного уничтожения вражеских очагов сопротивления бойцы интербата 12-й бригады специального назначения "Азов" взялись за полную зачистку. Только за 24 часа операции в плен попали 18 солдат и офицеров ВС России.
Боец с позывным "Беретта" вместе с захваченными россиянами рассказывают подробности событий: смотрите видео "Азова"
Заметим, что не так давно азовцы с помощью FPV-дронов уничтожили два российских разведывательных БпЛА Merlin-VR стоимостью около 600 тысяч долларов – одни из самых дорогих в армии страны-агрессора.
Последние новости с фронта Донецкой области
Согласно аналитикам ISW, россияне активизируют наступление в районе Константиновка-Дружковка, копируя тактику Покровска. Они бьют по дорогам и охотятся на операторов украинских дронов.
Сообщалось также, что оккупанты достигли частичного успеха возле села Никифоровка в Донецкой области. Об этом свидетельствуют обновленные данные DeepState.
В то же время Зеленский отметил, чтобы захватить весь Донбасс, России понадобится минимум 2 года и 800 тысяч солдат. По его мнению, оккупанты просто не выдержат такого темпа войны.
Со своей стороны Александр Сырский на днях подчеркнул, что Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные действия.