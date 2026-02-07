Россия имела успехи на нескольких направлениях, Украина – на одном: отчет и карты ISW за 6 февраля

У России были продвижения на нескольких направлениях, а у Украины – на одном. Об этом сообщает ISW.
Смотрите также Самые интенсивные бои в районе Покровска: что происходит на основных направлениях
Какая ситуация на фронте?
- 5 и 6 февраля российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Кондратовки, Юнаковки, Покровки и в направлении Краснополья.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 6 февраля, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Графского, Прилепки, Волчанска, Волчанских хуторов, в направлении Дегтярного.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука 5 и 6 февраля.
- 6 февраля Россия продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но не достигла подтвержденного продвижения. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска, в направлении Кондрашовки, Петропавловки, Подола, в направлении Купянска-Узлового.
- Украинские войска недавно продвинулись в в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ имели продвижение вдоль автомагистрали Р-79 в северной части Загрызово. В то же время 5 и 6 февраля российские войска атаковали вблизи Загрызово и Александровки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Россияне продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали возле Лимана, Святогорска, Дробышево, Ставки, Заречного, Ямполя, Дибровы, Дроновки, Закитного, Платоновки, Резниковки, Кривой Луки, в направлении Рай-Александровки.
- Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 2 и 5 февраля, свидетельствуют о том, что они, вероятно, захватили Новомарочное, а кадры, опубликованы 30 января и 5 февраля, указывают на то, что продвинулись на север Приволье и на юго-запад от Иванополье. Вражеские войска атаковали вблизи самой Константиновки, Миньковки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополье, Клебан-Быка, Берестока, Яблоновки, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.
- Оккупанты недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 6 февраля, указывают на то, что российские войска имели продвижение в южной части Родинского. Они атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, Гришиного, Новоалександровки, Родинского, в направлении Белицкого, вблизи Затишка, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, в направлении Сергеевки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении 6 февраля, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи самой Новопавловки, Дачного, Филиала.
- Продолжили наступательные операции оккупанты и на Александровском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения. Атаковали они в направлении самой Александровки, Ивановки, Александрограда.
- Вражеская армия недавно продвинулась на Гуляйпольском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 февраля, указывают на то, что они имели продвижение на северо-запад от Дорожнянки. Атаки были вблизи самого Гуляйполя, Прилук, Зеленого, Святопетровки, Цветкового, Доброполье, Варваровки, Злагоды, Мирного, Железнодорожного, Староукраинки.
- 6 февраля оккупанты также продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Новоданиловки, Приморского, Речного, Лукьяновского, Магдалиновки.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Последние новости с фронта
6 февраля в DeepState заявили, что Россия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное. Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.
В тот же день в ISW сообщили об ожесточенные бои в тактическом районе Константиновка – Дружковка, где тогда Украина и России имели продвижение.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала отмечал, что сейчас перед россиянами поставлена задача взять под контроль трассу, которая идет через Бахмут, Константиновку и Покровск. Именно Константиновка является критически важным звеном для оккупантов.