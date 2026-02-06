Про це головнокомандувач ЗСУ розповів під час розмови з журналістами.

Що відбувається на фронті зараз?

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.

Активна лінія фронту становить близько 1 200 кілометрів. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб "кіл-зони" та вже сягають 15 – 20 кілометрів,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.