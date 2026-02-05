Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу France 2.

Чи може Росія захопити Донбас?

Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще прагне встановити повний контроль над Донбасом, хоча з початку повномасштабного вторгнення російська армія не здобула жодної перемоги.

За його словами, українці добре розуміють, скільки коштує росіянам кожен метр і кілометр цієї землі – різниця полягає в тому, що Росія не рахує своїх загиблих, а Україна це робить.

Завоювання сходу України коштуватиме їм ще 800 тисяч трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки з дуже повільним просуванням,

– сказав президент.

На думку глави держави, російська армія не зможе вести бойові дії стільки часу.

Володимир Зеленський також прокоментував можливе "заморожування конфлікту". За словами президента, він ніколи цього не хотів, але навіть якщо Україна збереже поточні позиції, це вже буде великою поступкою з її боку.

Він додав, що росіянам теж потрібна перерва, тож якщо українські військові мають відступити – російські також повинні це зробити.

Чи підтримують українці відступ з Донбасу?