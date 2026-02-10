Про це пише пресслужба 7 корпусу Десантно-штурмових військ. Росіяни намагаються просуватися малими групами в Закітному.

Яка ситуація на Слов'янському напрямку фронту?

Військові розповідають, що росіяни перейшли замерзлий Сіверський Донець, щоб провести наступальні дії з трьох напрямків. Таким чином ворог інфільтрувався в міжпозиційний простір у Закітному.

Наразі українські підрозділи виконують пошукові-ударні завдання із виявлення та знищення противника у населеному пункті,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти пересуваються вздовж річки з боку Серебрянського лісництва. Вони ховаються від дронів та розвідки в низовинах. Однак російським солдатам рідко вдається піти непоміченими. Так за минулий місяць в зоні відповідальності 81 окремої аеромобільної бригади вдалося взяти в полон більше, ніж 10 росіян. Вони поділилися, що командири обирають райони, де нібито "немає бійців Сил оборони України" й відправляють підлеглих саме туди. Однак ворог не враховує, що захисники використовують дрони, тому великі втрати серед російських солдатів все одно є.

Водночас на Слов'янському напрямку збільшується й активність ворожих ударних та розвідувальних БпЛА. Вони намагаються ускладнювати логістику. А за допомогою так званих "дронів-ждунів" ворог заміновує шляхи сполучення.

По позиціях 81 ОАЕМБр окупанти одночасно б'ють кількома видами дронів. Через це значно ускладнюється логістика до населених пунктів Платонівка та Дронівка.

Враховуючи це, військові зазначають, що ситуація в їхній смузі відповідальності залишається складною. Проте окупанти все одно отримують гідну відсіч. Захисники стримують наступальний потенціал на Слов’янському напрямку.

