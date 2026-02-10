Про це повідомили у 8 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ 9 лютого.

Дивіться також Росія просунулася на Запоріжжі та Донеччині: оновлена мапа DeepState за 10 лютого

Що відомо про цей випадок?

У ДШВ розповіли, що 22 росіян намагалися проникнути на територію Сумщини через "улюблену" ними трубу поблизу населеного пункту Яблунівка на Сумщині.

Результат? Назад ледве зміг заповзти лише один,

– повідомили українські військові.

Так, десантники 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ завчасно отримали дані розвідки. Тож чекали на "трубочистів".

По них відпрацювали сили безпілотних систем та артилерія.

"Зробили свою справу чітко й холоднокровно. І вкотре переконали окупантів, що їхнє командування не вважає підлеглих за людей, кидаючи на розрив без жодних докорів сумління", – підсумували у ДШВ.

Увага, 18+! Відпрацювання по окупантах, які лізли по трубі: дивіться відео

