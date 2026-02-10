Про це повідомили у 8 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ 9 лютого.
Що відомо про цей випадок?
У ДШВ розповіли, що 22 росіян намагалися проникнути на територію Сумщини через "улюблену" ними трубу поблизу населеного пункту Яблунівка на Сумщині.
Результат? Назад ледве зміг заповзти лише один,
– повідомили українські військові.
Так, десантники 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ завчасно отримали дані розвідки. Тож чекали на "трубочистів".
По них відпрацювали сили безпілотних систем та артилерія.
"Зробили свою справу чітко й холоднокровно. І вкотре переконали окупантів, що їхнє командування не вважає підлеглих за людей, кидаючи на розрив без жодних докорів сумління", – підсумували у ДШВ.
Аналітики DeepState 10 лютого оновили карту бойових дій, повідомивши про два російські просування на Донеччині та Запоріжжі, а саме у Закітному та поблизу Гуляйполя.
Напередодні у ЗСУ спростували фейки Росії про окупацію Придорожнього та Тернуватого на Запоріжжі. Українські військові показали, що відбувається насправді у цих селах.
Водночас 8 лютого у DeepState писали, що Росія просунулася у прикордонних регіонах Харківської та Сумської областей, зокрема захопила Дегтярне. У звіті того ж дня повідомлялося про частковий успіх загарбників у Донецькій області біля села Никифорівка.