Росія просунулася на Запоріжжі та Донеччині: оновлена мапа DeepState за 10 лютого

Водночас Росія неправдиво заявила про окупацію Придорожнього та Тернуватого. Втім, військові спростували ці фейки .

Головком Сирський, розповідаючи про ситуацію на всіх напрямках, зазначав, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська, де окупанти щоденно безуспішно намагаються захопити Родинське. Активні бойові дії ведуть також у районах Гуляйполя, Лиманського напрямку та біля Вовчанська.