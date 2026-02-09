Про це повідомили у 33 окремому штурмовому полку та Силах оборони Півдня України.

Що відбувається у Придорожньому та Тернуватому?

У 33 ОШП зазначили, що росіяни традиційно замальовують свої карти "в кредит", а потім, наздоганяючи "здобутки" відправляє туди ДРГ, аби ті встановили триколор.

Саме так склалося із Придорожнім.

Після однієї із таких "фотосесій" Сили оборони України знищили ворожу ДРГ, а над населеним пунктом замайорів прапор України.

Наші козаки своєю присутністю на місці чітко доводять: Придорожнє було, та залишається під контролем Сил оборони України. Вірте воїнам ЗСУ – тим, хто тримає землю і говорить правду з передової,

– закликали у 33 ОШП.

Ситуація у Придорожньому: дивіться відео

Аналогічна ситуація із Тернуватим.

"Тернувате – наше! Росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані "перемоги на годину" або всім відомі "флаговтики"", – йдеться у заяві Сил оборони Півдня.

Там спростували вкиди про окупацію населеного пункту, наголосивши, що наразі там перебувають Збройні сили України.

Звіт із Тернуватого: дивіться відео

Як могла змінитися лінію фронту?