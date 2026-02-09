Про це повідомили у 33 окремому штурмовому полку та Силах оборони Півдня України.
Дивіться також Сіра зона дуже близько: ексспівробітник СБУ назвав, які загрози виникають для Запоріжжя
Що відбувається у Придорожньому та Тернуватому?
У 33 ОШП зазначили, що росіяни традиційно замальовують свої карти "в кредит", а потім, наздоганяючи "здобутки" відправляє туди ДРГ, аби ті встановили триколор.
Саме так склалося із Придорожнім.
Після однієї із таких "фотосесій" Сили оборони України знищили ворожу ДРГ, а над населеним пунктом замайорів прапор України.
Наші козаки своєю присутністю на місці чітко доводять: Придорожнє було, та залишається під контролем Сил оборони України. Вірте воїнам ЗСУ – тим, хто тримає землю і говорить правду з передової,
– закликали у 33 ОШП.
Ситуація у Придорожньому: дивіться відео
Аналогічна ситуація із Тернуватим.
"Тернувате – наше! Росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані "перемоги на годину" або всім відомі "флаговтики"", – йдеться у заяві Сил оборони Півдня.
Там спростували вкиди про окупацію населеного пункту, наголосивши, що наразі там перебувають Збройні сили України.
Звіт із Тернуватого: дивіться відео
Як могла змінитися лінію фронту?
Згідно зі звітом за 8 лютого від ISW ЗСУ мали успіх на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках, тоді як росіяни не досягли успіху на жодному напрямку. З'явилися у росіян труднощі через непередбачувані погодні умови та перебої в роботі системи Starlink.
Того ж дня у DeepState писали, що Росія просунулася у прикордонних регіонах Харківської та Сумської областей, зокрема окупувала населений пункт Дегтярне. Окупанти також досягли часткового успіху в Донецькій області біля села Никифорівка.
Головком Сирський також розповідав, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська, де ворог щоденно намагається захопити Родинське, але успіхів не має. Активні бойові дії йдуть також у районах Гуляйполя, Лиманського напрямку та біля Вовчанська, де Росія зазнає втрат.