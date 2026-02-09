Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що ворог буде посилювати атаки, зокрема, дронами. Така загроза може спричинити виїзд жителів, що вдарить по економіці.

Які загрози виникають для Запоріжжя?

За словами ексспівробітника СБУ, зараз дуже важливо говорити про загрози для Запоріжжя. Сіра зона є на відстані приблизно 13 кілометрів від південних околиць міста Запоріжжя.

Росіяни не присутні там масштабно, але мають можливість регулярно атакувати місто. Запоріжжя є під постійними ударами російських дронів та навіть артилерії,

– підкреслив він.

Росіяни наблизились до Запоріжжя: дивіться на карті

Ступак наголосив, що тут не мовиться про захоплення Запоріжжя, але через підхід ворога до міста жителі будуть змушені його залишати. Це стане сильним ударом по українській економіці.

Крім цього, саме Запоріжжя може стати першим потенційним обласним центром, який будуть пробувати штурмувати окупанти. Ексспівробітник СБУ впевнений, що тут росіяни не матимуть успіху, але вони всіляко будуть пробувати знищувати місто хаотичними обстрілами.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Запорізька область зараз є одним із пріоритетів ворога. Так, росіяни звернули увагу район міста Оріхів, від Василівки на північ на саме Запоріжжя, щоб просунутись ближче до міста. Для посилення бойових дій там Росія почала завозити нових контрактників, які мають пройти відповідну підготовку.

Як Росія тероризує Запоріжжя?