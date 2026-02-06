Її оприлюднив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про удари ворога по Запоріжжю 6 лютого та їхні наслідки?

Повітряна тривога у Запоріжжі триває з шостої вечора 5 лютого. Червоні на мапі також і всі районах Запорізької області. Повітряні сили кілька разів інформували про ударні БпЛА ворога у цьому регіоні. Місцеві чули вибухи та роботу ППО.

Щодо наслідків – за інформацією ОВА, після повітряної атаки у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки. Також завдано шкоди енергетиці – знеструмлено 12 тисяч абонентів.

Одна людина зазнала поранення – це 14-річний хлопець. Йому надали усю необхідну допомогу.

