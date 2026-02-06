Ее обнародовал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также В небе над Украиной летают "Шахеды": где сейчас есть опасность

Что известно об ударах врага по Запорожью 6 февраля и их последствиях?

Воздушная тревога в Запорожье продолжается с шести вечера 5 февраля. Красные на карте также и все районы Запорожской области. Воздушные силы несколько раз информировали об ударных БпЛА врага в этом регионе. Местные слышали взрывы и работу ПВО.

Что касается последствий – по информации ОВА, после воздушной атаки в Запорожье повреждены частные дома. Также нанесен ущерб энергетике – обесточены 12 тысяч абонентов.

Один человек получил ранения – это 14-летний парень. Ему оказали всю необходимую помощь.

Обратите внимание! Самое важное о тревогах, ракетной опасности, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы и об их последствиях читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?