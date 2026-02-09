Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что враг будет усиливать атаки, в частности, дронами. Такая угроза может вызвать выезд жителей, что ударит по экономике.

Смотрите также Politico узнало, какое оружие будет просить Украина в Брюсселе

Какие угрозы возникают для Запорожья?

По словам экс-сотрудника СБУ, сейчас очень важно говорить об угрозах для Запорожья. Серая зона находится на расстоянии примерно 13 километров от южных окраин города Запорожье.

Россияне не присутствуют там масштабно, но имеют возможность регулярно атаковать город. Запорожье находится под постоянными ударами российских дронов и даже артиллерии,

– подчеркнул он.

Россияне приблизились к Запорожью: смотрите на карте

Ступак отметил, что здесь не говорится о захвате Запорожья, но из-за подхода врага к городу жители будут вынуждены его покидать. Это станет сильным ударом по украинской экономике.

Кроме этого, именно Запорожье может стать первым потенциальным областным центром, который будут пробовать штурмовать оккупанты. Экс-сотрудник СБУ уверен, что здесь россияне не будут иметь успеха, но они всячески будут пробовать уничтожать город хаотичными обстрелами.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что Запорожская область сейчас является одним из приоритетов врага. Так, россияне обратили внимание район города Орехов, от Васильевки на север на само Запорожье, чтобы продвинуться ближе к городу. Для усиления боевых действий там Россия начала завозить новых контрактников, которые должны пройти соответствующую подготовку.

Как Россия терроризирует Запорожье?