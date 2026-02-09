На встрече основным вопросом будет поддержка Украины. Об этом сообщает Politico.

Какое оружие будет просить Украина в Брюсселе?

Министр обороны Михаил Федоров, который был назначен в прошлом месяце на должность, должен присутствовать на встрече и сообщить руководителям обороны стран о насущных потребностях Украины.

В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины,

– пишет Politico.

Politico заявило, что он, вероятно, будет просить новые зенитно-ракетные комплексы, такие как Patriot и NASAMS. Они особенно нужны для защиты Киева.

Также на встрече будет обсуждаться сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотников и новые военные технологии.

Какова ситуация с обеспеченностью системами ПВО в Украине?