На встрече основным вопросом будет поддержка Украины. Об этом сообщает Politico.
Какое оружие будет просить Украина в Брюсселе?
Министр обороны Михаил Федоров, который был назначен в прошлом месяце на должность, должен присутствовать на встрече и сообщить руководителям обороны стран о насущных потребностях Украины.
В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины,
– пишет Politico.
Politico заявило, что он, вероятно, будет просить новые зенитно-ракетные комплексы, такие как Patriot и NASAMS. Они особенно нужны для защиты Киева.
Также на встрече будет обсуждаться сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотников и новые военные технологии.
Какова ситуация с обеспеченностью системами ПВО в Украине?
Каждую ночь Россия атакует энергетические объекты Украины волнами ракет и дронов, и многие из них попадают в цель, потому что нашим силам ПВО не хватает ракет для отражения ударов. В прошлом месяце Воздушные силы Украины испытывали острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, из-за чего пусковые установки стояли пустыми и не могли останавливать баллистические удары по электростанциям.
Глава государства на экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских союзников за медленные или недостаточные поставки систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетики.
В то же время Канада планирует предоставить ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, которые уже находятся в процессе передачи. Авиаэксперт Константин Криволап предполагает, что речь идет о ракетах класса AIM-9 с радиусом действия 25 – 40 километров – оружие ближнего боя.