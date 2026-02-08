О значительном дефиците ракет для систем ПВО говорится в статье The Financial Times. Об этом откровенно признавался начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "РБК-Украина". Об этом кричал во время выступления в Давосе президент Зеленский.

Что известно о дефиците ракет ПВО в Украине?

Так, во время выступления на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренных попытках заморозить Украину, чтобы заставить ее капитулировать. В то же время глава государства раскритиковал европейских союзников за медленные или недостаточные поставки систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры.

В прошлом месяце Воздушные силы Украины испытывали острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, настолько, что пусковые установки стояли пустыми и не могли ответить, пока баллистические ракеты беспрепятственно били по электростанциям.

У нас в Украине российские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, а я знаю, что пустые дивизионы против баллистических ударов. Просто пустые,

– говорил политик.

По словам Юрия Игната, перед одной из массированных атак Украине передали вооружение буквально за день до удара.

Были периоды, когда противовоздушная оборона испытывала острую нехватку зенитных ракет. Иногда ситуация доходила до того, что на комплексе NASAMS в пусковой установке вместо шести ракет оставалось только две. Такие ракеты приходилось максимально распределять между различными системами, чтобы прикрыть как можно большую территорию.

Что известно об эффективности работы ПВО во время массированных атак?