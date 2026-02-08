Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

В чем была основная сложность?

Юрий Игнат объяснил, что плохая видимость стала главным вызовом для мобильных огневых групп и авиации. Из-за снега и плотной облачности не удалось полноценно привлечь современные западные самолеты к перехвату целей.

Из-за непогоды мы не могли достаточно рассчитывать на самолеты F-16 и Mirage. Поэтому ракеты сбивали именно зенитно-ракетными комплексами,

– добавил начальник управления коммуникаций ВС.

По его словам, в таких условиях работа зенитчиков требует еще большей концентрации: визуальное обнаружение целей почти невозможно, поэтому основным ориентиром становятся радиолокационные данные.

Несмотря на это, подразделения ЗРК продолжают держать небо и приспосабливаются к новым вызовам.

Напомним, 7 февраля Владимир Зеленский заявил, что провел довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп. Как следствие, ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны усилить компоненты мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Что известно о комбинированном ударе 7 февраля?