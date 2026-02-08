Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.
В чем была основная сложность?
Юрий Игнат объяснил, что плохая видимость стала главным вызовом для мобильных огневых групп и авиации. Из-за снега и плотной облачности не удалось полноценно привлечь современные западные самолеты к перехвату целей.
Из-за непогоды мы не могли достаточно рассчитывать на самолеты F-16 и Mirage. Поэтому ракеты сбивали именно зенитно-ракетными комплексами,
– добавил начальник управления коммуникаций ВС.
По его словам, в таких условиях работа зенитчиков требует еще большей концентрации: визуальное обнаружение целей почти невозможно, поэтому основным ориентиром становятся радиолокационные данные.
Несмотря на это, подразделения ЗРК продолжают держать небо и приспосабливаются к новым вызовам.
Напомним, 7 февраля Владимир Зеленский заявил, что провел довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп. Как следствие, ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны усилить компоненты мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.
Что известно о комбинированном ударе 7 февраля?
Во время атаки 7 февраля основными целями стали Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая, Ровенская области. Россия направила по Украине 447 средств воздушного нападения: 2 ракеты "Циркон", 21 крылатую ракету Х-101, 16 "Калибров" и 408 ударных беспилотников.
Враг снова бил по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз пострадали высоковольтные подстанции, магистральные линии 750 и 330 кВ, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
На Ровенщине в результате атаки есть погибший мужчина. Два человека получили ранения. Там зафиксированы повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.