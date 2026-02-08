Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері КИЇВ24.
У чому була основна складність?
Юрій Ігнат пояснив, що погана видимість стала головним викликом для мобільних вогневих груп та авіації. Через сніг і щільну хмарність не вдалося повноцінно залучити сучасні західні літаки до перехоплення цілей.
Через негоду ми не могли достатньо розраховувати на літаки F-16 і Mirage. Тому ракети збивали саме зенітно-ракетними комплексами,
– додав начальник управління комунікацій ПС.
За його словами, в таких умовах робота зенітників потребує ще більшої концентрації: візуальне виявлення цілей майже неможливе, тож основним орієнтиром стають радіолокаційні дані.
Попри це, підрозділи ЗРК продовжують тримати небо та пристосовуються до нових викликів.
Нагадаємо, 7 лютого Володимир Зеленський заявив, що провів доволі жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп. Як наслідок, найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України мають посилити компоненти мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.
Що відомо про комбінований удар 7 лютого?
Під час атаки 7 лютого основними цілями стали Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Рівненська області. Росія спрямувала по Україні 447 засобів повітряного нападу: 2 ракети "Циркон", 21 крилату ракету Х-101, 16 "Калібрів" і 408 ударних безпілотників.
Ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі України. Цього разу постраждали високовольтні підстанції, магістральні лінії 750 і 330 кВ, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
На Рівненщині внаслідок атаки є загиблий чоловік. Двоє людей отримали поранення. Там зафіксовані ушкодження житлових будинків і критичної інфраструктури.