Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері КИЇВ24.

У чому була основна складність?

Юрій Ігнат пояснив, що погана видимість стала головним викликом для мобільних вогневих груп та авіації. Через сніг і щільну хмарність не вдалося повноцінно залучити сучасні західні літаки до перехоплення цілей.

Через негоду ми не могли достатньо розраховувати на літаки F-16 і Mirage. Тому ракети збивали саме зенітно-ракетними комплексами,

– додав начальник управління комунікацій ПС.

За його словами, в таких умовах робота зенітників потребує ще більшої концентрації: візуальне виявлення цілей майже неможливе, тож основним орієнтиром стають радіолокаційні дані.

Попри це, підрозділи ЗРК продовжують тримати небо та пристосовуються до нових викликів.

Нагадаємо, 7 лютого Володимир Зеленський заявив, що провів доволі жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп. Як наслідок, найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України мають посилити компоненти мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.

Що відомо про комбінований удар 7 лютого?