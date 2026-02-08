Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал авиационный эксперт Константин Криволап, уточнив, что ракеты АИМ-9 действуют на расстоянии 25 – 40 километров.
По каким целям лучше направлять AIM-9?
АIМ-9 – это оружие ближнего боя. Украине, как объяснил авиаэксперт, достаточно указанного радиуса действия этой ракеты (25 километров). Согласно его оценке, этот класс ракет является лучшим для использования в противодействии дронам-камикадзе и ракетам врага.
"Утилизировать их лучше по "Шахедам" и крылатым ракетам. В первом случае может и не так это выгодно, потому что они стоят от 50 до 200 тысяч долларов, а вот по крылатым ракетам это очень эффективно. Думаю, что канадцы именно в таком направлении действуют и именно такие будут договоренности", – озвучил Криволап.
Каждый самолет F-16 на своих конечностях крыла имеет по ракете АIМ-9. Авиаэксперт заметил, что проблема в том, что он несет две такие ракеты, а надо больше.
Нам F-16 с АIМ-120 не совсем нужны, потому что те АIМ-120, которые нам передают, они действуют до 120 – 140 километров. Это не противодействие российским самолетам с ракетами Р37М, которая может бить на дальность вдвое большую,
– объяснил Криволап.
Подытоживая, авиационный эксперт высказал мнение, что Канада передаст Украине именно класс ракет АIМ-9 и добавил, что в них наше государство нуждается в большом количестве. Он также напомнил, что именно этой ракетой AIM-9 Sidewinder был поражен российский самолет, когда морской дрон Magura ответил на попытку своего уничтожения в Черном море.
К сведению! В Минобороны сообщили, что ракеты AIM от Канады уже находятся в процессе трансфера в Украину. Стороны также обсудили соглашение о содействии производства БпЛА. Наше государство заинтересовано в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.
Как Украина планирует усилить ПВО?
Украина работает над созданием "малой" противовоздушной обороны, назначено новое командование беспилотных систем ПВО. Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что продолжается подготовка дополнительных экипажей БпАК, сотни из них уже отданы под оперативный контроль группировки Воздушных Сил. Одновременно с этим усиливается антидроновая защита основных админцентров в прифронтовых регионах. Происходит и дополнительное привлечение армейской авиации.
- Украина планирует получить от Швеции самолеты Gripen, ракеты ПВО Meteor к ним для противодействия вражеским воздушным целям. Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что Украине для эффективной борьбы нужно 12 единиц этих истребителей. Относительно ракет Meteor, он отметил, что они необходимы, чтобы отогнать врага от рубежей пуска КАБов.
Польша выразила готовность предоставить Украине свои истребители МиГ-29 в обмен на украинские беспилотники. Зеленский заявил, что наше государство сейчас испытывает потребность в ракетах к системам ПВО, поэтому готово обменять свои дроны и на них. Такое предложение он озвучил польскому премьеру Туску во время его визита в Киев 5 февраля.
7 февраля после массированной российской атаки президент Украины провел селекторное совещание. Он обсудил вопрос о работе мобильных огневых групп ПВО. Перед руководителями областей, Воздушными силами ВСУ и Минобороны поставлена задача усилить компоненты мобильных групп в общей системе защиты регионов.