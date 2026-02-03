Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления на заседании Верховной Рады Украины 3 февраля.
Что получила Украина из-за PURL?
По словам Рютте, основная часть ракетной помощи Украине была передана через механизм PURL. Этим путем Украина получила ракеты на фронт и для систем противовоздушной обороны.
Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство,
– сказал генсек НАТО.
Как добавил Рютте, союзники понимают насущную потребность Украины в поставках вооружения. Поэтому, по его словам, продолжается работа над помощью как через механизм PURL, так с помощью других возможностей.
PURL – это программа США и НАТО для ускоренной поставки Украине американского вооружения и оборудования. Страны-партнеры финансируют закупки по основным потребностям Украины. Взносы координируют через спецфонд НАТО.
Генсек Альянса добавил, что НАТО постоянно поощряет партнеров отдельно и на двусторонней основе помогать Украине с потребностями ПВО.
Военная помощь: последние заявления
Во время выступления 3 февраля Рютте также заверил, что внимание Альянса к безопасности Украины остается на самом высоком уровне и не ослабевает. Кроме того, по его словам, НАТО подтверждает неизменную и приоритетную поддержку страны.
Ранее министр обороны Германии Писториус заявил, что без поддержки Запада Украина "завтра будет мертва". Он подчеркнул, что для Европы противодействие возможной угрозе обойдется дороже, чем помощь Украине сейчас.
В то же время Швеция готовила большой пакет помощи. По данным Минобороны Украины, туда войдет ПВО, радары, РЭБ и беспилотники.