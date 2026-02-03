Об этом информирует Общественное. Главные заявления по словам генсека собрал 24 Канал.
Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.
