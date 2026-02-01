Об этом пишет Kameramann Bayern.

Смотрите также Германия может создать ядерное оружие за три года, – Bild

Что сказал Писториус о поддержке Украины?

Писториус отметил, что западная поддержка Украины жизненно необходима.

Ее прекращение будет иметь два негативных последствия.

Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас,

– отметил министр обороны Германии.

Писториус заявил, что для Европы тоже существует военная угроза, потому что рядом, в Украине, продолжается полномасштабная война, а диктатор Путин "всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина".

Министр также добавил, что Германия – это страна с самой большой экономикой в Европе и третья по величине в мире. Поэтому, по мнению Писториуса, несмотря на "мрачные прогнозы", немцы должны соответствовать этой роли.

Военная помощь Украине: последние новости