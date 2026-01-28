Об этом в интервью Общественному рассказал новый посол Германии в Украине Гайко Томс.

Что сказал посол о поставках новых систем IRIS-T в Украину?

Мы уже передали на самом деле 9 систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T,

– сказал посол.

Немецкий дипломат добавил, что обеспечение противовоздушной обороны является "критически важным" и Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

Посол напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине 2 дополнительных комплекса Patriot и продолжает поставлять боеприпасы для систем ПВО.

"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", – резюмировал Томс.

Сможет ли предоставлять Германия ПВО Украине в дальнейшем?