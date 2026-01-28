Про це в інтерв'ю Суспільному розповів новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Що сказав посол про постачання нових систем IRIS-T в Україну?

Ми вже передали насправді 9 систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T,

– сказав посол.

Німецький дипломат додав, що забезпечення протиповітряної оборони є "критично важливим" і Німеччина наразі є найбільшим партнером України у цій сфері.

Посол нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні 2 додаткові комплекси Patriot та продовжує постачати боєприпаси для систем ППО.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", – резюмував Томс.

Чи зможе надавати Німеччина ППО Україні надалі?