Крім того, це втілення ідеї щодо "стіни дронів". Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що вони мають розміщуватися в прифронтових містах, у регіонах, які межують з територією Росії.

"Це перехід до реалізації, практичного втілення тієї ідеї, яка була запропонована в другій половині минулого року і стосувалася "стіни дронів", які мають бути в прифронтових містах, наприклад, в Херсоні. Так само в регіонах, які межують з територією Росії. Тобто у тих точках, де, за аналізом, є більше маршрутів російських БпЛА", – сказав він.

Що зменшить наслідки російських атак?

Олександр Мусієнко підкреслив, що одразу постає питання щодо прикриття операторів БпЛА, які будуть працювати. Потрібне посилення мобільних груп і не тільки. Також щодо посилення об'єктового ППО. Розвиток мобільних груп, які можуть бути оснащені переносними зенітно-ракетними комплексами, дуже добре себе показав.

Що стосується ракет, то звичайно, як тільки ми будемо отримувати більше перехоплювачів і систем, будемо розуміти об'єкти, які стратегічно найважливіше прикрити в певний момент, і закріпити за ними роботу певних комплексів на базі об'єктового ППО, я думаю, одразу це посилення стане відчутним, і наслідків російських атак точно стане менше,

– пояснив військовослужбовець.

За його словами, для того, щоб втілити це інтегроване об'єктове ППО, потрібно більше сил та засобів. Зараз над цим працюють. Є розуміння того, що це треба робити.

