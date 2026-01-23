Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що для цього потрібно наростити відповідну кількість засобів. Тобто вийти на значно більші темпи виробництва.

Потрібно масштабувати виробництво й це стосується не лише зенітних дронів, а є глобальним питанням розвитку наших безпілотних систем. Для того, щоб зупинити російські наступальні дії нам треба мати таку кількість операторів і дронів, щоб ліквідовувати не тисячі окупантів в день, а принаймні дві. Тобто знищувати більше ворожих сил, ніж Росія може поповнювати.

"Шахеди" зараз суттєво удосконалюють китайськими технологіями, компонентами, тому їх важче збити на підльоті. Замість 4 вони мають 12-канальні антени. Відповідно, щоб їх подавити треба більше засобів радіоелектронної боротьби,

– додав Дмитро Жмайло.

Росіяни уже виходять на показник 190 одиниць "Шахедів" і "Гербер" на добу. Навіть так звані "дрони-обманки", ідею яких вони вкрали в України, – тепер обладнують бойовим зарядом, камерами, антенами. Ця "хмара" йде на критично більшій висоті, тому робота наших мобільних вогневих груп ускладнюється.

Багато збиттів є тоді, коли дрон уже заходить на ціль. Якщо говоримо про дрони-перехоплювачі, то часто нам доводиться використовувати одразу кілька одиниць. Поки ми не наростили масштаби виробництва – не вдасться "розтягнути" засоби ППО. Попри це відсоток збиття доволі високий.

Головні напрями сьогодні – це нарощення безпілотників, розвиток легкомоторної авіації. Ми чекаємо на допомогу з Німеччини та Чехії. Важливим є подальше вдосконалення армійської авіації,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Крім цього, виробництво власних ракет є перспективним. Поки ми використовуємо американські ракети. Також триває тестування лазерної зброї, тому напрямів роботи є досить багато. Україна намагається розв'язати проблему збиття крилатих ракет, балістики, але зрозуміло, що нам потрібні гроші, час і якісний менеджмент.

