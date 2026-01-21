На цьому в етері 24 Каналу наголосив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що сьогоднішня номенклатура для відбиття ворожих атак складається з класичних засобів ППО, а також великокаліберних кулеметів для мобільних вогневих груп.

Що слід передбачити разом з антидроновим куполом?

Коментуючи заяву новопризначеного міністра оборони Михайла Федорова про необхідність створити антидроновий купол над Україною, Братчук підкреслив, що варто розуміти, що на 100% це рішення не дасть змоги закрити територію нашої країни. Він пояснив, що це фізично зробити неможливо і мовиться про прикриття великих міст, а першочергово критичної інфраструктури там, бо від цього залежить економіка, обороноздатність держави.

Цей купол не просто має відбивати умовно м'яч як у пін-погну, він має діяти на випередження. Коли ми говоримо про дроновий щит, то треба передбачити і дроновий меч, а це превентивні удари по території Росії,

– озвучив Братчук.

Речник УДА нагадав, що вже були розмови з боку європейців про плани створити "стіну" проти російських дронів на східному кордоні, залучивши досвід й технології України. Чи є зрушення в цьому процесі наразі невідомо, однак Братчук впевнений, що в Україні сьогодні є технічні можливості й ідеї щодо цього. Він вважає, що відбудеться масштабування цих процесів, коли вдасться створити певний щит.

Зауважте! Очільник Міноборони заявив про необхідність створення над Україною антидронового купола, який мав би знищувати загрозу з повітря ще на підльоті. Федоров підписав наказ про призначення одного з найефективніших, згідно з його оцінкою, командирів Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО.

Україна прагне посилити захист неба