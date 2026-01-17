Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що подібні літаки використовувались для навчальних польотах на перших реактивних машинах.

Що таке літак L-159?

Криволап зазначив, що це одні з перших реактивних літаків, які з'явились у світі. Вони призначались для навчальних польотів, адже вони абсолютно відмінні від літаків із поршневим двигуном, що розташований попереду, і які були раніше.

Тут реактивна тяга позаду. Є нюанси. Перший літак, на якому почали вчитись, був L-29. Це учбовий літак, на якому взагалі відпрацьовувалось розуміння, що таке реактивна тяга. Потім був L-39 "Альбатрос". Їх передали на виробництво в Чехію,

– зауважив авіаційний експерт.

Він продовжив, що Чехія модифікувала цей літак, переробила його та зробила L-159. Будь-який учбовий літак на реактивній тязі можна використовувати, як винищувач. Він обмежений дозвуковими швидкостями, але ще краще, коли його використовують, як штурмовик.

"Він здатен літати низько. Він здатен мати багато точок для навіски озброєння тощо. Ні в кого немає сумнівів, що президент Чехії говорив про літаки L-159, тому що він сказав, що вони це можуть зробити досить швидко", – наголосив Криволап.

За його словами, це повинна бути машина, яка вже літає, яка вже працює, яка робить свою справу. У чеських повітряних сил є 24 такі машини: 16 одномісних і 8 двомісних. На двомісних літаках інструктор із пілотом починає навчатись літати.

Чим ці літаки допоможуть Україні?

На думку Криволапа, декілька машин Чехія нам може виділити. Ці машини, крім бомб і кулеметів, можуть бути оснащені ракетами AIM-9. Вони вважались ракетами близького повітряного бою. У залежності від модифікації вони можуть діяти на відстані 15 – 40 кілометрів.

Вони досить ефективні з точки зору враження "Шахедів". Це учбова вправа – збити мішень. "Шахед" схожий на мішень, яку треба збивати. Ці ракети своє вже відбули, відслужили. Їх треба утилізовувати, їх багато по всьому світу,

– підкреслив авіаційний експерт.

Як він зазначив, нам пропонують ці ракети для зенітних установок Raven, які будуть стояти на землі. Там теж використовується ракета AIM-9, для того щоб уражати саме "Шахеди". Улітку 2025 року Україна збила російський винищувач за допомогою "Магури", яка була оснащена ракетою AIM-9.

Яка вартість таких ракет?

Авіаційний експерт сказав, що ці ракети ніби-то відносно дорогі за ціною, 150 000 – 200 000 доларів. Утім ці ракети мають утилізовувати. Україна фактично й буде займатись утилізацією цих ракет. На таку гарячу ситуацію це правильне рішення, яке може дозволити нам зменшити удари по нашій енергоструктурі.

"Так літаки дорожчі, ніж проста легкомоторна авіація. Однак вони стають дешевшими після того, як ту авіацію обвішують озброєнням і їхня вартість виростає. Одна з цікавих деталей L-159, це те, що в них стоїть апаратура НАТО для виконання місій", – додав Криволап.

Він підсумував. що це зв'язок і детекція. Тож, наші пілоти зможуть додатково навчатись працювати з таким обладнанням.

