Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что подобные самолеты использовались для учебных полетах на первых реактивных машинах.

Что такое самолет L-159?

Криволап отметил, что это одни из первых реактивных самолетов, которые появились в мире. Они предназначались для учебных полетов, ведь они абсолютно отличны от самолетов с поршневым двигателем, который расположен впереди, и которые были раньше.

Здесь реактивная тяга позади. Есть нюансы. Первый самолет, на котором начали учиться, был L-29. Это учебный самолет, на котором вообще отрабатывалось понимание, что такое реактивная тяга. Затем был L-39 "Альбатрос". Их передали на производство в Чехию,

– отметил авиационный эксперт.

Он продолжил, что Чехия модифицировала этот самолет, переделала его и сделала L-159. Любой учебный самолет на реактивной тяге можно использовать, как истребитель. Он ограничен дозвуковыми скоростями, но еще лучше, когда его используют, как штурмовик.

"Он способен летать низко. Он способен иметь много точек для навески вооружения и тому подобное. Ни у кого нет сомнений, что президент Чехии говорил о самолетах L-159, потому что он сказал, что они это могут сделать достаточно быстро", – подчеркнул Криволап.

По его словам, это должна быть машина, которая уже летает, которая уже работает, которая делает свое дело. У чешских воздушных сил есть 24 такие машины: 16 одноместных и 8 двухместных. На двухместных самолетах инструктор с пилотом начинает учиться летать.

Чем эти самолеты помогут Украине?

По мнению Криволапа, несколько машин Чехия нам может выделить. Эти машины, кроме бомб и пулеметов, могут быть оснащены ракетами AIM-9. Они считались ракетами ближнего воздушного боя. В зависимости от модификации они могут действовать на расстоянии 15 – 40 километров.

Они достаточно эффективны с точки зрения поражения "Шахедов". Это учебное упражнение – сбить мишень. "Шахед" похож на мишень, которую надо сбивать. Эти ракеты свое уже отбыли, отслужили. их надо утилизировать, их много по всему миру,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Как он отметил, нам предлагают эти ракеты для зенитных установок Raven, которые будут стоять на земле. Там тоже используется ракета AIM-9, для того чтобы поражать именно "Шахеды". Летом 2025 года Украина сбила российский истребитель с помощью "Магуры", которая была оснащена ракетой AIM-9.

Какова стоимость таких ракет?

Авиационный эксперт сказал, что эти ракеты будто бы относительно дорогие по цене, 150 000 – 200 000 долларов. Впрочем эти ракеты должны утилизировать. Украина фактически и будет заниматься утилизацией этих ракет. На такую горячую ситуацию это правильное решение, которое может позволить нам уменьшить удары по нашей энергоструктуре.

"Да самолеты дороже, чем простая легкомоторная авиация. Однако они становятся дешевле после того, как ту авиацию обвешивают вооружением и их стоимость вырастает. Одна из интересных деталей L-159, это то, что в них стоит аппаратура НАТО для выполнения миссий", – добавил Криволап.

Он подытожил. что это связь и детекция. Поэтому, наши пилоты смогут дополнительно учиться работать с таким оборудованием.

