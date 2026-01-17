"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства – речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2025 года россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", – говорится в заявлении ГУР.