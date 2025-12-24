Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Какие последствия удара по энергетике?

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции.

По его словам, это еще больше усложняет стабильность энергосистемы. В своем заявлении Гросси также в очередной раз призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Важно! Обстрел 23 декабря стал девятой с начала года массированной атакой на энергосистему Украины. По всей стране применяли аварийные отключения электроэнергии.

В результате атаки Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области были почти полностью обесточены. Также проблемы в энергетической сфере возникли в Винницкой, Черниговской, Житомирской, в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Массированная атака 23 декабря: что известно?