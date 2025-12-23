Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что это связано с предыдущими действиями Украины, из-за которых россияне боятся выводить свои подводные лодки. Он также выразил надежду, что вскоре активность врага остановится не только в Черном море.

Смотрите также Было впечатление, что "Шахед" прямо в квартиру летит, – киевляне о пережитой атаке на столицу

Почему России не удается атаковать "Калибрами" во время массированных атак?

Недавно подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка". Подполковник ВСУ объяснил, что каждая такая операция влияет на вооруженный потенциал и возможности противника. Благодаря таким операциям удается отбить желание оккупантов использовать подводные лодки.

Сегодня противник имеет уменьшенные возможности использования дизельно-электрических подводных лодок "Варшавянка". Однако то, что сегодня враг их не использовал, является подтверждением того, что предыдущая атака в Новороссийске была результативной.

Противник откровенно боится отводить свои подводные лодки за пределы защищенной акватории Новороссийска. Там враг использует защитные боны и сетки. Даже затапливает баржи, чтобы ограничить заход туда украинских морских дронов, в частности, подводного класса,

– подчеркнул он.

Интересно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко ранее сообщал, что украинские дроны уже заходили в гавань Новороссийска, в частности, для поражения "Варшавянки", которую трудно "поймать" в море.

Березовец добавил, что на возможности врага использовать ракеты "Калибры" также влияют атаки украинских подразделений в акватории Каспийского моря. За последнее время Украина атаковала российские корабли. Если такие действия будут продолжаться, оккупанты будут бояться выводить свой флот не только в Черное, но и Каспийское море.

Чем сегодня враг атаковал Украину и сколько целей сбили?