Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Что известно о жертве атаки в Житомирской области 23 декабря?

Виталий Бунечко отметил, что от вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.

Он был госпитализирован, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его в конце концов не смогли. Выражаем наши соболезнования родителям и родным,

– подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что еще один ребенок и один взрослый сейчас находятся в больницах.

В общем, по данным Бунечко на 09:30, пока известно о 5 пострадавших і одном погибшем из-за российских обстрелов Житомирской области ночью 23 декабря.

