Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
К теме Оккупанты ударили по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине
Что известно о жертве атаки в Житомирской области 23 декабря?
Виталий Бунечко отметил, что от вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.
Он был госпитализирован, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его в конце концов не смогли. Выражаем наши соболезнования родителям и родным,
– подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что еще один ребенок и один взрослый сейчас находятся в больницах.
В общем, по данным Бунечко на 09:30, пока известно о 5 пострадавших і одном погибшем из-за российских обстрелов Житомирской области ночью 23 декабря.
Где еще погибли и пострадали люди из-за вражеского обстрела?
В Киеве в результате вражеской атаки 23 декабря известно о по меньшей мере 5 пострадавших в Святошинском районе. В области в Вышгородском районе погибла женщина 1949 года рождения, еще три человека получили осколочные ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Также в регионе зафиксированы перебои с электроснабжением.
В Одесской области атака привела к перебоям с электроснабжением, возгораний и повреждению 122 частных домов. В то же время в регионе обошлось без пострадавших.