Таку заяву він зробив під час пресконференції за результатами зустрічі з Президентом Чехії Петром Павелом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Яку допомогу передали Україні?

Спілкуючись із журналістами, президент заявив 16 січня, що зранку вдалося отримати "серйозний" пакет ракет до ППО. До сьогодні кілька систем ППО в Україні були без необхідних ракет.

На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети. Ну як ви вважаєте, навіщо потрібний енергетичний "Рамштайн"? Якщо я в кожний пакет ракет вибиваю з країн Європи та Америки,

– заявив він.

Довідково. МЗС України разом з Міненерго скликає "Енергетичний Рамштайн". Під час зустрічі Андрій Сибіга очікує отримати конкретну підтримку від партнерів для покращення ситуації в українській енергетиці.

За словами Володимира Зеленського, протягом повномасштабної війни в Україну передали багато різних систем, проте для їхнього використання потрібні регулярні поставки ракет.

Тож йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, а й про європейські системи ППО, які передали союзники, і які мали б захищати українську енергетику від атак.

Україна потребує посилення ППО