Таку заяву він зробив під час пресконференції за результатами зустрічі з Президентом Чехії Петром Павелом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Яку допомогу передали Україні?
Спілкуючись із журналістами, президент заявив 16 січня, що зранку вдалося отримати "серйозний" пакет ракет до ППО. До сьогодні кілька систем ППО в Україні були без необхідних ракет.
На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети. Ну як ви вважаєте, навіщо потрібний енергетичний "Рамштайн"? Якщо я в кожний пакет ракет вибиваю з країн Європи та Америки,
– заявив він.
Довідково. МЗС України разом з Міненерго скликає "Енергетичний Рамштайн". Під час зустрічі Андрій Сибіга очікує отримати конкретну підтримку від партнерів для покращення ситуації в українській енергетиці.
За словами Володимира Зеленського, протягом повномасштабної війни в Україну передали багато різних систем, проте для їхнього використання потрібні регулярні поставки ракет.
Тож йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, а й про європейські системи ППО, які передали союзники, і які мали б захищати українську енергетику від атак.
Україна потребує посилення ППО
Раніше президент провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте і розповів про серйозні виклики, які завдають російські атаки українцям під час морозної зими.
Він наголосив на необхідності зміцнити можливості ППО для захисту, зокрема, шляхом закупівель озброєння через програму PURL. Україна сподівається на підтримку союзників.
До цього Зеленський підтвердив, що детально обговорював потреби України в озброєнні під час зустрічей у Франції та Мар-а-Лаго. Посилення ППО залишається пріоритетом.