Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами.

Чи надходять системи ППО від США?

Володимир Зеленський розповів, що під час останніх двох візитів до США та Франції він детально показував, які саме системи ППО для України потрібні терміново та які ракети слід постачати першочергово.

Конкретні деталі президент наразі не розкрив з міркувань безпеки, втім наголосив, що обговорення було досить конструктивним.

Щодо постачання озброєння від США – нові системи ППО ще не надходили, а поставки ракет відбувають поступово.

Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США,

– наголосив глава держави.

Зеленський висловив окрему подяку міжнародним партнерам за підтримку, зокрема Норвегії, зазначивши, що подробиць не розголошуватиме. Втім президент натякнув: "дуже, Йонас, дуже тобі дякую".

