Про російський обстріл та відбиття атаки українськими оборонцями розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо про обстріл?
Увечері 15 січня та в ніч проти 16-го ворог здійснив масштабну повітряну атаку, застосувавши загалом 76 ударних безпілотників. Серед них були дрони типу "Шахед" (зокрема й реактивні), а також БпЛА "Гербера", "Італмас" й апарати інших модифікацій.
Запуски відбувалися з території Курської та Орловської областей, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також тимчасово окупованого Донецька. Приблизно пів сотні дронів становили саме "Шахеди".
Відбиття повітряного нападу забезпечували сили та засоби Повітряних Сил і Сил оборони України: бойова авіація, зенітно-ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або нейтралізувала 53 ворожі дрони.
Збиті цілі / Графіка Повітряних сил
Водночас зафіксовано ураження 19 ударних БпЛА на дев'яти різних об'єктах, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на одній локації. Разом з тим ворожа атака триває й досі. Зокрема вранці сили ППО відбивали ворожі удари на Київщині.
Де бив ворог останнім часом?
Напередодні, 15 січня окупанти знищили один із ключових об'єктів критично важливої енергетичної інфраструктури в Харкові. Перед атакою, приблизно о 13:52, Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію ворожих безпілотників, які рухалися у бік Харкова з північного напрямку області. Пізніше з’явилася інформація про швидкісну повітряну ціль, що наближалася до міста. Невдовзі харків'яни почули серію гучних вибухів.
Уранці того ж дня російські війська завдали удару по Львову. Там ворожий дрон упав на дитячий майданчик неподалік пам'ятника Степану Бандері.
Крім того, армія країни-агресорки здійснила ракетний обстріл порту Чорноморська, застосувавши балістичну ракету. У результаті атаки поранення дістав один із членів екіпажу судна під прапором Мальти, також було пошкоджено три контейнери.